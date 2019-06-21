رويترز: ايران تلقت رسالة من ترامب الليلة الماضية تؤكد عدم رغبة واشنطن في الحرب

اشارت وكالة "رويترز" الى ان ​إيران​ تلقت رسالة من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عبر ​سلطنة عمان​ الليلة الماضية تحذر من هجوم وشيك على إيران.

ونقلت "روتيرز" عن مصادر أميركية ان "الرسالة من ترامب إلى إيران تؤكد عدم رغبة ​واشنطن​ في الحرب ورغبتها في الحوار مع إعطاء ​طهران​ مهلة للبدء في الحوار".

واوضح المسؤولون ان ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته، واوضحت ان "إيران ردت على الرسالة الأميركية بأن المرشد يعارض أي نوع من المحادثات مع الولايات المتحدة لكن الرسالة ستنقل إليه".

اضاف المسؤولون ان "رد إيران الفوري على الرسالة كان تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أميركي".