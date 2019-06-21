الرئيس الصيني يغادر كوريا الشمالية بعد زيارة استمرت يومين

أفاد التلفزيون الرسمي ​الصين​ي، أن الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​، غادر ​بيونغ يانغ​ بعد محادثات مع الزعيم الكوري ​الشمال​ي ​كيم جونغ اون​ استمرت يومين. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله لضيفه إن زيارته كانت فرصة لإظهار "ثبات وقوة الصداقة بين جمهورية ​كوريا​ الشعبية الديموقراطية والصين للعالم" . وأضافت الوكالة أنه في وقت "تجري تغيرات خطيرة ومعقدة في الأوضاع الدولية والإقليمية"، وافق كيم وشي على "تعزيز ​الاتصالات​ الاستراتيجية الوثيقة" وتعزيز "مصالحهما المشتركة". من جهته قال شي لكيم إنه "يثمن بشكل إيجابي" جهود الشمال وهو "مستعد لتعزيز التنسيق والتعاون مع بيونغ يانغ والجهات المعنيين".

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