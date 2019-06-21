منع وزير خارجية الفيليبين السابق من دخول هونغ كونغ

أعلنت محامية وزير خارجية الفيليبين السابق البرت ديل روزاريو، آن ماري كوروميناس أن "ديل روزاريو منع من الدخول الى ​هونغ كونغ​ وتم إبعاده"، مشيرة الى أنه لم يُذكر أي سبب لذلك.

يذكر أن روزاريو ينتقد بكين باستمرار خصوصا بسبب مطالبها في بحر ​الصين​ الجنوبي. ويأتي ذلك بينما تشهد هونغ كونغ أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين. ويطالب المحتجون باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية ​كاري لام​.