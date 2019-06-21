منع وزير خارجية الفيليبين السابق من دخول هونغ كونغ

أعلنت محامية وزير خارجية الفيليبين السابق البرت ديل روزاريو، آن ماري كوروميناس أن "ديل روزاريو منع من الدخول الى هونغ كونغ وتم إبعاده"، مشيرة الى أنه لم يُذكر أي سبب لذلك.
يذكر أن روزاريو ينتقد بكين باستمرار خصوصا بسبب مطالبها في بحر الصين الجنوبي. ويأتي ذلك بينما تشهد هونغ كونغ أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين. ويطالب المحتجون باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام.
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