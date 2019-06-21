وزير الدفاع الإيراني: أميركا تحاول خلق حالة "رهاب من إيران"

اعلن وزير الدفاع ال​إيران​ي ​أمير حاتمي​ إن ​الولايات المتحدة​ تحاول خلق حالة "رهاب من إيران"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العمال الإيرانية. ونسبت الوكالة إلى الوزير الإيراني قوله ان "هناك ظروف معقدة ومريبة في المنطقة، يبدو أن كل هذا يتماشى مع ​سياسة​ عامة لخلق حالة رهاب من إيران، وخلق حالة من التوافق ضد ​الجمهورية​ الإسلامية".

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