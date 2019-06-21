منع وزير خارجية الفيليبين السابق من دخول هونغ كونغ

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مانيلا: مُنع وزير خارجية الفيليبين السابق البرت ديل روزاريو الذي ينتقد بكين باستمرار خصوصا بسبب مطالبها في بحر الصين الجنوبي، من دخول هونغ كونغ الجمعة وأعيد إلى بلده، كما أعلنت محاميته.

وقالت المحامية آن ماري كوروميناس لوكالة فرانس برس إن ديل روزاريو "منع من الدخول وتم إبعاده". وأضافت أنه لم يُذكر أي سبب لذلك.

ويأتي ذلك بينما تشهد هونغ كونغ أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين. ويطالب المحتجون باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام في هذه المستعمرة البريطانية السابقة منذ عقود.

