كوبا تندّد بقرار الولايات المتحدة إدراجها على القائمة السوداء للاتجار بالبشر

دبي - بواسطة محمد فارس © ياميل لاج سياح في شوارع هافانا القديمة في 7 أيار/مايو 2019

ندّدت كوبا بقرار الولايات المتحدة الخميس إدراجها على القائمة الأميركية السوداء للاتجار بالبشر، معتبرة إيّاه قراراً "غير أخلاقي" و"كاذباً" و"منحرفاً".

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل في تغريدة على تويتر "ندين هذا الاتّهام غير الأخلاقي والكاذب والمنحرف".

بدوره لجأ وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إلى تويتر لتأكيد رفضه "تقييم الولايات المتّحدة التعسّفي والأحادي الجانب الذي يضع كوبا في أسوأ فئة من تقريرها عن الاتجار بالبشر".

وأضاف رودريغيز في تغريدة على تويتر أنّ واشنطن "لا تملك السلطة الأخلاقية لتقييم الدول أو تصنيفها" وأنّ إدراج كوبا في هذه القائمة السوداء "هو تشهير آخر لتبرير إجراءات عدائية جديدة".

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وكانت الولايات المتحدة أدرجت الخميس السعودية وكوبا على لائحتها السوداء للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذي قد يؤدّي إلى فرض عقوبات عليهما.

وفي تقريرها السنوي، وجّهت الخارجية الأميركية انتقادات إلى حليفتها السعودية للانتهاكات التي تطاول العمال الاجانب على أراضيها، واتّهمت كوبا بممارسة الاتجار بالبشر عبر برنامجها لإرسال أطباء إلى الخارج.

وإدراج دولة ما على القائمة الأميركية السوداء يعني أنّ الولايات المتحدة يمكن أن تحدّ من مساعداتها لها او أن تكفّ عن دعمها في هيئات مثل صندوق النقد الدولي.