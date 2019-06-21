مقتل شرطيين عراقيين وإصابة أثنين في انفجار جنوب الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل- (د ب أ):

ذكر مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الجمعة، أن أربعة رجال شرطة سقطوا ما بين قتيل وجريح في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل، 400 كلم شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد جاسم من شرطة نينوى لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن"انفجار عبوة ناسفة في قرية مهانه التابعة لناحية القيارة، 60كلم جنوب الموصل، استهدف موكب لعناصر الشرطة أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة اثنين آخرين نقلوا على الفور لمستشفى الناحية".

وفي سياق آخر، قال المصدر إن "قوة أمنية عثرت اليوم أيضا على مقبرة جماعية في قرية العذبة التابعة لناحية الشورى جنوب الموصل ضمت رفات 29 عنصرا من الشرطة المحلية كان تنظيم داعش أعدمهم أثناء احتلاله لمدينة الموصل"، مضيفا بقوله "تم تسليم الرفات للطب العدلي لمعرفة هوياتهم وتسليمهم لذويهم".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تسلل عناصر داعش وقيامهم بتنفيذ عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الامنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء عسكريا على تنظيم داعش في البلاد.