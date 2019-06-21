بدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عن أنها بدأت مفاوضات تجارة حرة مع روسيا في مجالات الخدمات والاستثمار في أحدث جهودها لدعم وزارة التجارة في البلاد والتعامل مع الحمائية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم .

جاء هذا الإعلان بعد حوالي عام من اتفاق الدولتين على الدفع باتجاه صفقة تجارة حرة ثنائية في قطاعي الخدمات والاستثمار خلال قمة عقدت في يونيو من العام الماضي.

ويعد انطلاق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا هو الأحدث في سلسلة من خطوات كوريا الجنوبية لتوسيع شبكات اتفاقية التجارة الحرة لتخفيف اعتمادها التجاري على الولايات المتحدة والصين ، أكبر شريكين تجاريين لها.

وفي بداية هذا الشهر ، بدأت البلاد مفاوضات مماثلة مع الفلبين. كما اتفقت كوريا الجنوبية وبريطانيا على الحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة الحالية مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وتتوافق اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا مع سياسة سول الشمالية الجديدة التي تركز على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول أوراسيا.

عند التنفيذ الناجح، من المتوقع أن توسع الشركات الكورية الجنوبية من تواجدها في القطاعات الطبية واللوجستية وتجارة التجزئة في روسيا، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

يذكر أن شحنات كوريا الجنوبية إلى روسيا بلغت 9ر6 مليار دولار أمريكي في عام 2017 ، بينما بلغت وارداتها 12 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية التجارة الدولية الكورية.

وبينما لدى كوريا الجنوبية وروسيا معاهدة استثمار ثنائية منذ عام 1991، فإن المفاوضات الأخيرة حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من شأنها أن تساعد على مراجعة اللوائح أو تحديثها، مما يخلق بيئات أعمال أفضل للشركات، وفقا للوزارة.

ومن المتوقع أن تساعد محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا في دفع جهود كوريا الجنوبية لبدء محادثات تجارة حرة منفصلة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ، الذي يضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان كأعضاء فيها.