مظاهرات في المدن السودانية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

شهدت المدن السودانية تظاهرات حاشدة، اليوم الخميس، للضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، واحتجاجا على فض الاعتصام بالقوة.

وأفاد شهود عيان بخروج مئات الأشخاص في مدن الأبيض (جنوب)، ومدني (وسط)، وبورتسودان (شرق)، يحملون الأعلام الوطنية، ويرددون شعارات مناوئة للمجلس العسكري.

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وأضاف شهود منفصلون، أن قوات الشرطة في الولايات لم تتعرض للتظاهرات.

في المقابل، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، قرارا بإعفاء النائب العام، الوليد سيد أحمد من منصبه، وتعيين عبد الله أحمد عبد الله، خلفًا له.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في النيابة العامة، استلام النائب العام الوليد سيد أحمد، لقرار المجلس العسكري.