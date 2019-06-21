كما تمت مناقشة الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة ومن ضمنها دعم المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، بإرسال الطائرات المسيرة والصواريخ على مرافق مدنية حساسة، وكذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان، وبحث الجانبان آخر المستجدات في اليمن، وخاصة ماتقوم به إيران من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة من اليمن مركزاً رئيساً لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.