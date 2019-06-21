وذكرت المصادر الإخبارية، أن وزارة الدفاع الأميركية، أي البنتاجون، نصح الإدارة الأميركية بتوجيه ضربات للقوات العسكرية الإيرانية، وعليه بدأت التحضيرات للعملية العسكرية، التي كانت تستهدف رادارات ومواقع إطلاق الصواريخ، ولم تذكر من الذي أمر بإلغاء العملية، بينما ذكرت غيرها من المصادر، أن الرئيس ترمب هو الذي قام بذلك.
ومن غير المعروف بعد إلى أية مراحل وصلت التحضيرات العسكرية الأميركية، ولكنها نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن العملية ألغيت في السابعة والنصف مساء بتوقيت واشنطن، ومنعت واشنطن طائراتها من التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر من أوقف الجيش الأميركي عن توجيه ضربات لإيران بعد الموافقة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.