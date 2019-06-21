من أوقف الجيش الأميركي عن توجيه ضربات لإيران بعد الموافقة عليها

قالت مصادر إعلامية أميركية ووكالات إخبارية إن الجيش الأميركي بدأ يوم أمس بالتحضيرات لعملية عسكرية، لتوجيه ضربات موضعية لإيران على خلفية إسقاط طائرة تابعة له، ولكن العملية توقفت بعد سحب الموافقة عليها.

وذكرت المصادر الإخبارية، أن وزارة الدفاع الأميركية، أي البنتاجون، نصح الإدارة الأميركية بتوجيه ضربات للقوات العسكرية الإيرانية، وعليه بدأت التحضيرات للعملية العسكرية، التي كانت تستهدف رادارات ومواقع إطلاق الصواريخ، ولم تذكر من الذي أمر بإلغاء العملية، بينما ذكرت غيرها من المصادر، أن الرئيس ترمب هو الذي قام بذلك.

ومن غير المعروف بعد إلى أية مراحل وصلت التحضيرات العسكرية الأميركية، ولكنها نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن العملية ألغيت في السابعة والنصف مساء بتوقيت واشنطن، ومنعت واشنطن طائراتها من التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.