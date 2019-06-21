الرئيس الصيني يختتم زيارته لكوريا الشمالية

اختتم الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، زيارته إلى كوريا الشمالية بعد أن أجرى محادثات مع الزعيم كيم جونج أون.

ونقل التلفزيون الصين الرسمي أن شي غادر العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج بعد زيارة استمرت يومين.

كانت زيارة الدولة هذه الأولى لرئيس صيني إلى الحليفة كوريا الشمالية في 14 عاماً.

وأشادت كوريا الشمالية بعلاقاتها مع حليفتها التاريخية. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله لضيفه إن زيارته كانت فرصة لإظهار "ثبات وقوة الصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والصين للعالم".

وأضافت الوكالة أنه في وقت "تجري تغيرات خطيرة ومعقدة في الأوضاع الدولية والإقليمية"، وافق كيم وشي على "تعزيز الاتصالات الاستراتيجية الوثيقة" وتعزيز "مصالحهما المشتركة".

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وقال محللون إن شي سعى إلى استخدام الزيارة كمؤشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب على تأثيره على كيم، قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين في اليابان.

بعد مباحثاتهما الرسمية أمس الخميس، قال كيم لشي إن الشمال "اتخذ تدابير عديدة إيجابية لتفادي أوضاع متوترة" خلال العام الماضي "لكنه لم يتلق رداً إيجابياً من الأطراف المعنية". وأضاف أن "هذا ليس ما تريد بيونج يانج أن تراه"، وفقاً للتلفزيون الرسمي الصيني.

بدورها، ترغب بيونج يانج في أن تظهر لترامب دعم الصين لها بعد فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم والتي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

من جهته، قال شي لكيم إنه "يثمن بشكل إيجابي" جهود الشمال وهو "مستعد لتعزيز التنسيق والتعاون مع بيونج يانج والأطراف المعنية".

كانت بكين قد شعرت بالتهميش إثر موافقة الزعيم الكوري الشمالي على لقاء ترامب العام الماضي وخصوصاً بعدما أعلن ترامب أنه "وقع في حب" كيم، وكان هذا التصريح تأكيداً واضحاً على وضع بكين في المفاوضات.

وبذلت بيونج يانج كل ما بوسعها للترحيب بالرئيس شي.