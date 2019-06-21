كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكرم أوغلو يتقدم في استطلاعات الرأي على مرشح الرئيس التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "كوندا" كبرى شركات استطلاع الرأي والدراسات في تركيا، نتائج الاستطلاع الذي أجرته قبل أيام من انتخابات الإعادة على منصب رئاسة بلدية إسطنبول المقررة في 23 يونيو (حزيران) الجاري.

وأوضح مديرعام "كوندا" بكر أغيردير، أن اللغة التي استخدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل انتخابات البلديات في 31 مارس (أذار) الماضي، وحدت صفوف المعارضة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء.

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وقال أغيردير تعليقاً على آخر تطورات المشهد السياسي قبل أيام من انتخابات الإعادة: "للمرة الأولى منذ 17 عاماً، تكون كفة الميزان في صالح المعارضة".

وكشف أن نتائج استطلاعات الرأي حول انتخابات الأحد المقبل، أظهرت تقدماً واضحاً لمرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة السابق بن علي يلدريم، مؤكداً أن إمام أوغلو ترك انطباعاً جدياً وودوداً لدى الناخبين، وهو ما غاب عن مرشح أردوغان.

ولفت إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت في إسطنبول، أدى إلى عزوف نحو 3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عن المشاركة في جولة الإعادة المرتقبة.