كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ18 بنكاً في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيف 18 بنكاً تركياً، وأبقت على المشهد الائتماني لتركيا، سلبياً.

وأوضحت موديز في بيان، أن خفض التصنيف الائتماني يعكس تزايد الهشاشة الخارجية للبلاد بشكل كبير وتعريضها البنوك وثقة المستثمرين والمودعين لمزيد من مخاطر التغييرات المفاجئة، وتعزيز مخاطر اتخاذ الحكومة لتدابير أكثر تطرفاً قد تشمل تقييد تعامل المودعين بالعملات الأجنبية، وتدهور بيئة العمل أكثر، وإضعاف مؤشرات إمكانية البنوك للدفع، وفق ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء.

وخفضت موديز أيضاً نظرتها الكلية للقطاع المصرفي في تركيا من "ضعيف" إلى "ضعيف جداً".