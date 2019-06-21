أنصار أردوغان يسحلون مؤيدا لمرشح المعارضة لرئاسة إسطنبول

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قالت مصادر تركية، إن 8 أشخاص اعتدوا مساء الأربعاء، على رجل الأعمال وعضو حزب "الخير" متين بوزكورت، الذي ينسق لقاءات مرشح حزب الشعب الجمهوري لبلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ما استدعى نقله إلى المستشفى غارقاً في دمائه.

وتعرض بوزكورت، أحد مؤسسي حزب "الخير" لاعتداء 8 أشخاص تبين أنهم من أنصار حزب العدالة والتنمية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية.

وكشفت صور الاعتداء على بوزكورت، الإصابات العنيفة التي لحقته ما فرض نقله إلى المستشفى لإنقاذه.

من جانبه أفاد الصحفي، علي تاراكشي، أن بوزكورت تعرض للاعتداء بسبب تنسيقه لقاءً بين إمام أوغلو ومجموعة قومية من وقف "المثاليين" الذي قرر دعم ترشيحه في انتخابات إسطنبول المقررة يوم 23 يونيو (حزيران) الجاري.