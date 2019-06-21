كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يعترف ويكشف تسليح تركيا لحكومة الوفاق في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ببيع بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق في طرابلس، بدعو البحث عن "خلق توازن في الحرب" ضد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على حد تعبيره.

وكشف أردوغان، أن أنقرة أمدت حكومة الوفاق بمعدات عسكرية، وذلك بعد انتشار صور وصول مدرعات تركية من طراز "كيربي" إلى ميليشيات مسلحة في طرابلس، مثل "لواء الصمود" الذي يقوده الليبي صلاح بادي الذي أدرجته الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على قوائم الإرهاب، وفقاً لما ذكر "المرصد" الليبي اليوم الخميس.

وسبق للجيش الليبي أن اتهم تركيا منذ الشهر الماضي، بتوفير طائرات دون طيار لميليشيات طرابلس، للمساعدة في حربها ضد القوات الليبية الشرعية.

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وقال أردوغان في هذا السياق: "لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع ليبيا. نقدم لهم إحتياجاتهم إذا جاءونا بطلب، وإذا دفعوا ثمنه، واجهوا بالفعل مشكلة من حيث الاحتياجات الدفاعية والمعدات، فحكومة الوفاق لم تتمكن من العثور على دعم عسكري من أي دولة أخرى، باستثناء تركيا".

وتابع قائلاً، "قوات حفتر كانت قوية جداً من حيث المعدات والطائرات دون طيار. الآن هناك توازن بعد أحدث الأعمال القتالية التي دعمناها وسنقوم بتحديث الاتفاقية الأمنية التي أبرمناها مع ليبيا".

وكشف الرئيس التركي، أن الاتصالات مع حكومة الوفاق كانت تمر عبر وزير دفاعه خلوصي أكار، والاستخبارات التركية.