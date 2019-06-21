كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 12 حوثياً إثر هجوم للجيش اليمني بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الجيش اليمني، هجوماً على مواقع لميليشيا الحوثي في شرق مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وهاجم الجيش الخطوط الدفاعية للميليشيا في الجبهة الشرقية، وفق موقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، وتمكنت من تطهير مستشفى الحمد، والمباني المحيطة به، والتقدم نحو مواقع الميليشيا.

وأسفر الهجوم عن مصرع 12 حوثياً، وجرح آخرين، إضافةً إلى أسر أثنين آخرين، وتدمير عدد من الآليات القتالية.