كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس موريتانيا: ما فعلته قطر يضاهي ممارسات النازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، قطر، بأنها دولة راعية للإرهاب وتسعى لتدمير الدول العربية والإسلامية.

وقال ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي عقده ليلة الجمعة، إن ”ما قامت به قطر من تدمير لبعض الدول العربية، يضاهي ما قامت به ألمانيا النازية، من تدمير في العالم خلال حروبها المتعددة“.

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وأكد أنه ”غير نادم على قطع علاقات بلده مع قطر.. قطعنا العلاقات معها تمامًا كما قطعناها مع إسرائيل“.

وأشار إلى أن قطر ”دمرت اليمن وليبيا وتونس وسوريا، وزعزعت أمن العالم من خلال رعايتها للإرهاب“.

وأعلنت موريتانيا عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر متهمة إياها بـ“دعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، والعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية“.