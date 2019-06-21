كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تايمز: ترامب وافق على ضرب إيران.. وتراجع في اللحظات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب وافق على شن ضربات على أهداف إيرانية، ثم تراجع عن قراره، وذلك بعدما أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة في خطوة اعتبرها الرئيس "خطأً كبيراً".

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة كانت تخطط لضرب "مجموعة من الأهداف الايرانية مثل بطاريات الرادار والصواريخ" مساء أمس الخميس، لكن الخطة توقفت فجأة في مراحلها الأولى.

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وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية رفضوا الإدلاء بأي تعليق، ولم يعرف ما إذا كانت هناك خطط لشن ضربات من هذا النوع في المستقبل.

وكانت إيران ذكرت أنها انتشلت قطعاً من طائرة تجسس أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك" أسقطتها بصاروخ في مياهها الإقليمية، لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تؤكد أن الطائرة كانت فوق المياه الدولية عندما أسقطت.

وكتب ترامب في تغريدة "إيران ارتكبت خطأً كبيراً"، وأضاف "من الصعب أن أصدق أن الأمر كان متعمداً"، وأضاف "أعتقد أن من فعل ذلك قد يكون شخصاً غبياً".