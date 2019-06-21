كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الموريتاني: قطع العلاقات مع قطر وسام شرف لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر و"هذا شرف لي عظيم".

وأوضح ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده، أن بلاده قطعت أيضاً علاقاتها مع إسرائيل، ولا تخشى ولا تتبع أحداً، موضحاً أن بلاده حين وجدت أول فرصة لقطع العلاقات مع قطر فعلت ذلك "لقاء ما تقوم به من تحطيم للدول العربية وتمويل ورعاية للإرهاب في أوروبا".

وقال إن "قطر ساهمت في تدمير تونس وليبيا وسوريا واليمن .. كل هذا باسم الديمقراطية والحرية في حين لا توجد حرية أو ديمقراطية في قطر".

Advertisements

وأضاف أن "بلاده لم تتأثر بأي أحد في قرارها ولم تقلد أحدا مشيرا إلى أنه قطع العلاقات مع قطر وفق قناعته الشخصية".

وأضاف ولد عبد العزيز أنه لو كان تابعا لبعض الدول لقطع العلاقات مع إيران.

وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو(حزيران) 2017، وبررت الخارجية الموريتانية آنذاك قرارها بسبب ما قالت إنه "تمادي قطر في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة".