الهجرة السرية.. المغرب يفي بوعده لأوروبا وإسبانيا وينتظر منهما الوفاء بوعدهما

تنفست السلطات الإسبانية والاتحاد الأوروبي الصعداء، بعد تأكيد آخر الأرقام تراجعا مهما في تدفقات المهاجرين السريين المغاربة والآتين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى سواحل الجنوبية الإسبانية وإلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، انطلاقا من السواحل المغربية والغابات والمعابر الحدودية مع الثغرين المحتلين. إذ أن الطريق المغربية الإسبانية لم تعد البوابة الرئيسية للهجرة السرية إلى أوروبا بعد أن كانت، كذلك، على طول السنة الماضية التي شهدت وصول أكثر من 60 ألف مهاجر إلى إسبانيا، برا وبحرا، إلى أوروبا. هذا ما كشفه تقريران حديثان لوزارة الداخلية الإسبانية والأمم المتحدة. التقرير الأممي أكد، ذلك، تراجع أعداد القتلى، غرقا، والمفقودين في أعماق مياه الطريق الغربية للمتوسط، وبالضبط في مياه بحر البوران ومضيق جبل طارق.

في هذا الإطار، سُجِل وصول 11409 مهاجر سري، على رأسهم المغاربة، بحرا وبرا، إلى إسبانيا منذ فاتح يناير الماضي إلى حدود 16 يونيو الجاري، بانخفاض قدره 15.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، عندما سجل وصول 13442 مهاجرا. ما جعل إسبانيا تتراجع لتصبح البوابة الثانية للمهاجرين الراغبين في معانقة الفردوس الأوربي بعد اليونان التي وصل إليها 15 مهاجرا سريا هذه السنة، وفق إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فيما علَّقت صحيفة “إلباييس” على هذا التراجع في أعداد المهاجرين قائلة: “التراجع المهم في الأرقام لم يكن ممكنا لولا تعاون المغرب الذي يخرج منه 97 في المائة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا”، باعتراف من السلطات الإسبانية والاتحاد الأوروبي في العلن والسر.

ونقلت عن تقرير حديث سري للمفوضية الأوروبية قائلة: “هذا الانخفاض يعكس نتائج الجهود التي يقوم بها المغرب وإسبانيا والمفوضية الأوروبية، ويجب أن تستمر”. لكن هذا التعاون المغربي قد يتضرر بسبب التماطل الأوروبي في صرف الدعم المالي الموجه للمغرب كاملا، إذ أنه منذ إعلان في أواخر السنة الماضية تخصيص 140 مليون أورو للمغرب لمحاربة الهجرة السرية، توصل المغرب بـ30 مليون أورو فقط، فيما الـ110 أخرى لازالت حبيسة الإجراءات البيروقراطية والمسطرية الأوروبية.

ويشير المصدر ذاته إلى أن عدد المهاجرين الذين يخرجون من المغرب تراجع بشكل كبير منذ الزيارة التي قام بها ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى الرباط في منتصف فبراير الماضي. تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية كشف أن السلطات المغربية نشرت هذه السنة 3000 عنصر أمن على طول الشريط الحدودي لتجنب خروج قوارب الموت من المياه المغربية.

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ويوضح تقرير وزارة الداخلية الإسبانية الذي نقلت وكالة الأنباء “أوروبا بريس” أهم تفاصيله، أن 8838 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإسبانية إلى حدود 16 يونيو الجاري، أي بتراجع قدره 17.8 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة التي سجلت وصول 10746 مهاجرا. هذه النسبة في التراجع في منسوب الهجرة السرية على متن قوارب الموت لم تسجل منذ سنة 2017. هؤلاء المهاجرون وصلوا على متن 319 قارب موت منذ يناير مقارنة مع 463 قاربا مع نفس الفترة سنة 2018، أي بانخفاض نسبته 31.1 في المائة. وبخصوص الإحصائيات الشهرية للنصف الأول من هذه السنة، سُجل وصول 4101 مهاجر سري، بحرا، في يناير الماضي، و936 مهاجرا في فبراير، و588 مهاجرا في مارس، و995 مهاجرا في أبريل، و1433 مهاجرا في ماي، و778 مهاجرا في النصف الأول من الشهر الحالي.

أما برا، فقد تراجع، كذلك، عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، سواء عبر اقتحام السياجات الحدودية أو بالتسلل بين مستعملي المعابر الحدودية، أو في التجويفات المحدثة داخل السيارات، أو باستعمال جوازات سفر مزيفة أو وثائق الغير، وفي أسفل شاحنات النقل. إذ وصل 647 مهاجرا، برا وبحرا، إلى سبتة: 228 مهاجرا دخلوا سبتة بحرا بنسبة انخفاض قدرت بـ 9.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة، و463 برا بنسبة ارتفاع قدرها 1.8 في المائة؛ فيما وصل 100 مهاجر إلى مليلية بنسبة انخفاض 75.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2018، فيما وصلها 2112 مهاجرا برا بانخفاض قدره 4.5 في المائة.

على صعيد متصل، كشفت منظمة الهجرة الدولية تسجيل 171 ضحية بين قتيل ومفقود وسط مهاجرين كانوا في طريقهم إلى إسبانيا عبر الطريق الغربية للمتوسط ما بين فاتح يناير الماضي و14 يونيو الجاري. كهذا يكون عدد الضحايا تراجع بنسبة 42 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة عندما سجل مصرع 293 مهاجرا. وبشكل دقيق، تم تسجيل 62 ضحية في يناير الماضي، و19 في فبراير، و53 في مارس، و7 في أبريل، و15 في ماي، و5 في الشهر الجاري.