المغرب.. إنفاق مستمر في سباق التسلح

أبرمت شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز عقدا لتوفير الدعم التقني وتطوير دبابات القتال الرئيسية في المغرب، وهي دبابات آبرامز بقيمة مالية تفوق 16 مليون دولار أمريكي، أي أزيد من 154 مليون درهم.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية بأن قيمة العقد المبرم محددة في 16 مليونا و269 ألفا و197 دولارا، ويتعلق الأمر بتوفير أنظمة خاصة لدعم أنظمة صنف آبرامز من المركبات، وسيكون العمل على تطوير المعدات في مدينة ستيرلين هايتس الواقعة شمالي مدينة ديترويت في ولاية ميتشيگان الأمريكية، على أن تكون المهمة قد تمت بالكامل في 30 يونيو من العام المقبل.

وسبق للمغرب أن حصل على دبابات من نوع آبرامز من الولايات المتحدة، خلال عدة سنوات، وسبق لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، أن أبلغت الكونگرس في يونيو من سنة 2012، باحتمال القيام بعملية تجارية عسكرية مع المغرب، وذلك لتطوير وتعزيز 200 دبابة من طراز إم 1أي1 آبرامز، بما في ذلك معدات وتجهيزات مرتبطة بها، والدعم اللوجيستي ومباشرة تدريبات في هذا السياق، على أن تكون التكلفة كما تم تحديدها آنذاك هي 1.015 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 8.88 مليار درهم مغربي (حسب معدل صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي في 30 يونيو 2012).

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ووفقا لقاعدة بيانات خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، فإن الرباط طلبت في السنة قبل الماضية 222 دبابة من فئة آبرامز، حصل المغرب على 162 واحدة منها، وفي نونبر من السنة الماضية، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في أمريكا، إنها وافقت على إمكانية بيع معدات عسكرية يستفيد منها المغرب للقيام بتحسينات تهم 162 دبابة من نوع آبرامز، بقيمة مالية محددة في 1.259 مليار دولار أمريكي، وبالتالي فإننا نتحدث عن حوالي 12.1 مليار درهم مغربي.

ويقدر موقع “ديفانس ويب” الجنوب إفريقي المتخصص أسطول المغرب من الدبابات بحوالي 48 دبابة من نوع تي-72، و320 من إم60. (ويشمل هذا الطراز أيضا 120 دبابة من نوع إم 60أ3 تي تي إس)، و184 دبابة طراز إم-48 أ 5 و116 دبابة نمساوية من فئة إس كي-105 كوراسيير.

وتأتي هذا المستجدات في سياق سباق تسلح إقليمي مطرد، وبفترة قصيرة بعد الحديث عن تطلع المغرب للحصول على عدد من طائرات هليكوبتر بوينگ أ إتش-64 أباتشي الهجومية من الولايات المتحدة، على أن تتم الصفقة بشكل نهائي وتام في غضون سنتين اثنتين.