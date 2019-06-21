ارتفاع أسعار المياه بدءا من مطلع الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% بدءا من مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل، وفقا لما أعلنه مجلس سلطة المياه في البلاد.

وسيبلغ سعر المتر المكعب من المياه 7.079 شيكل، بدلا من السعر الحالي 6.880 شيكل، بينما يكون السعر للكمية الإضافية نحو 13.153 شيكل للمتر المكعب بدلا من 12.955 شيكل.

وقالت سلطة المياه إن قرارها رفع أسعار المياه يعود إلى ارتفاع تكلفة شراء المياه المحلاة، وتغييرات أخرى في مركبات متعلقة بمنشآت تحلية المياه.

يذكر أن تسعيرة المياه للاستهلاك البيتي مقسمة إلى عدة أقسام، القسم الأول الكمية الأساسية وذلك حتى 3.5 كوبا للفرد في الشهر الواحد، وبما لا يقل عن 7 أكواب لكل منزل، بينما يزيد سعر كل كوب تم استهلاكه فوق هذه الكمية المحددة.