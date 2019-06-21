وفاة رئيس مجلس كفر قاسم سابقا عبد الرحيم عيسى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي رئيس مجلس محلي كفر قاسم سابقا، الحاج عبد الرحيم محمد إسماعيل عيسى (80 عاما)، مساء أمس الخميس.

وودعت كفر قاسم والمنطقة، مساء أمس، الفقيد حيث انطلق موكب الجنازة من منزل المرحوم في شارع السلطاني إلى مقبرة الشهداء وهناك أقيمت صلاة الجنازة ووري جثمانه الثرى.

وشغل الفقيد منصب رئيس مجلس محلي كفر قاسم بين الأعوام 1978- 1989 حيث أقام العديد من مشاريع البنى التحتية. كما أقام مشروعا يعتبر معلما من معالم كفر قاسم ميدان أبي بكر الصديق في العام 1987.

وشهدت فترة رئاسة الفقيد إنشاء العديد من المدارس، ووضع حجر الأساس للمركز الجماهيري ومتحف الشهداء.