إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بضم أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مدرب الإنتر، أنطونيو كونتي، طلب من إدارة النيراتزوري التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط البارسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان سيقدم عرضًا يبلغ 50 مليون يورو، من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

وأفادت بأن راكيتيتش يميل إلى البقاء في "كامب نو"، كما أنه يعد ركيزة أساسية في خطة الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا.

وأوضحت الصحيفة أن الإيطالي نيكولو باريلا، لاعب كالياري، يعد خيارًا آخر لدى كونتي، لدعم خط وسط إنتر ميلان في الصيف الحالي.