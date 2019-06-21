ريال مدريد يدرس التعاقد مع نجم أياكس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تطورا جديدا طرأ بخصوص الوجهة القادمة لنجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت إذاعة "مونت كارلو"، إن ريال مدريد يعمل لاستكشاف مستقبل دي ليخت، من خلال الأشخاص المحيطين به.

وأشارت إلى أن ريال مدريد إذا وجد الوقت مناسبًا لاقتحام الصفقة، فإنه سيقدم عرضًا للانقضاض على دي ليخت.

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وأوضحت أن رغم اهتمام ريال مدريد بالمدافع الهولندي صاحب الـ19 عامًا، إلا أنه لا يعد ضمن أولويات الميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ريال مدريد مهتمًا بضم ماتياس دي ليخت في الموسم المنتهي، بعد الأنباء التي انتشرت عن الرحيل المحتمل للمدافع الفرنسي رافاييل فاران.

يذكر أن ماتياس دي ليخت يحظى باهتمام برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.