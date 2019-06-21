إيران تدعو الأمريكيين لعدم الوقوع في فخ الفريق 'ب'

دعا سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الأمريكيين، لـ"عدم الوقوع في فخ الفريق "ب" الساعي لإشعال نار الحرب في الخليج".
وأضاف: هم يسعون لإثارة الفوضى في المنطقة وإشعال الحرب فيها ولكن عليهم أن يعلموا أنه حين تقع الحرب لن يكون هناك طرف منتصر وطرف مهزوم بل سيتضرر الجميع.
وقال إن هؤلاء الأفراد ومن دون التفكير بتداعيات ذلك على المنطقة وحتى على أمريكا نفسها، يسعون لإطلاق مثل هذه الخطوة، ولقد رأينا مثل هذه المحاولات من قبلهم خلال الأشهر الأخيرة لكننا نأمل بأن يكون الأمريكيون على حذر، وألا يقعوا في مثل هذا الفخ الذي يمكن أن يجر المنطقة إلى الفوضى.
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