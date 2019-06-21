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إيران تدعو الأمريكيين لعدم الوقوع في فخ الفريق 'ب'

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دعا سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الأمريكيين، لـ"عدم الوقوع في فخ الفريق "ب" الساعي لإشعال نار الحرب في الخليج".
وقال تخت روانجي في تصريح أدلى به لمراسل وكالة "إرنا" في نيويورك حول مدى تأثر الإجراءات الأمريكية بتحريضات الفريق "ب" الداعية للحرب: من الواضح أن بعض المسؤولين الأميركيين وبعض الأفراد في المنطقة الذين سماهم الدكتور ظريف بالفريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان) يسعون وراء الحرب والاشتباك في المنطقة.

وأضاف: هم يسعون لإثارة الفوضى في المنطقة وإشعال الحرب فيها ولكن عليهم أن يعلموا أنه حين تقع الحرب لن يكون هناك طرف منتصر وطرف مهزوم بل سيتضرر الجميع.

وقال إن هؤلاء الأفراد ومن دون التفكير بتداعيات ذلك على المنطقة وحتى على أمريكا نفسها، يسعون لإطلاق مثل هذه الخطوة، ولقد رأينا مثل هذه المحاولات من قبلهم خلال الأشهر الأخيرة لكننا نأمل بأن يكون الأمريكيون على حذر، وألا يقعوا في مثل هذا الفخ الذي يمكن أن يجر المنطقة إلى الفوضى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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