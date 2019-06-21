بالصور.. عراقيون يهربون إلى الأحواض والأنهار

يفر الناس من حر الصيف بالسباحة في الأنهار وأحواض السباحة القريبة، ومع انقطاع الكهرباء بشكل متكرر والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، قد تكون الأنهار هى الملاذ الوحيد لعشرات العراقيين الذين يرغبون فى تخفيف إحساسهم بالحرارة.





وهذه لقطات التقطت من محافظتي النجف والبصرة..

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