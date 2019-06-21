نشر البنتاغون صورة لمسار وإحداثيات الطائرة المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني صباح امس الخميس. ولم ينشر البنتاغون على الفور تفسيرا مفصلا للصورة المنشورة. ويقول البنتاغون إن الوثائق التي نشرها تؤكد إسقاط الطائرة المسيرة فوق المياه الدولية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بعدما دخلت أجواء إيران، حسب روايته.



وتعهد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران "ستفضح أكاذيب واشنطن" بشأن وقع الحادث فوق المياه الدولية. وتعهد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران "ستفضح أكاذيب واشنطن" بشأن وقع الحادث فوق المياه الدولية. من جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسقاط الطائرة فوق المياه الدولية وليس الإيرانية أمر موثق لدى الولايات المتحدة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون ينشر صورة لمسار وإحداثيات الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.