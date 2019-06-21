صحيفة: مطلوب تأمين دولي للملاحة

قالت صحيفة البيان اليوم في افتتاحيتها أنه تشكل منطقة الخليج العربي، أهمية كبيرة للعالم، باعتبارها شريان الإمداد بمصادر الطاقة، ومن هنا، جاء انزعاج العالم وقلقه من الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت سفن الشحن في المنطقة، ومن هنا أيضاً، جاء تأكيد وتشديد كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، لضمان أمن الملاحة في المنطقة، حيث أكدت دولة الإمارات، على أن الأمان الحقيقي للاستقرار، يكون باستقرار دول المنطقة مجتمعة تحت مظلة دولية، لأن المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم، وتكرار هذه الاعتداءات، يعوق التنمية والاستقرار، هذا ما قاله سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مطالباً المجتمع الدولي بأن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية.

لافتاً إلى أن الأدلة حول الهجمات التي وقعت على 4 ناقلات نفط قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات، تشير بوضوح إلى أن الجهة المنفذة دولة.

في الوقت ذاته، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن للمملكة دوراً مهماً، يتمثل في جهودها من أجل تأمين وصول إمدادات النفط عبر الممرات الحيوية التي تحيط بها، وذلك في سبيل حماية استقرار الاقتصاد العالمي، وأشار، إلى أن ما شهدته المنطقة من أحداث أخيرة، يؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي، باتخاذ موقف حازم أمام جهات تدعم الإرهاب، وتنشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع.

ردع الجهات المرتكبة للاعتداءات ومن يقف وراءها، لن يتأتى من دون موقف دولي حازم ورادع.