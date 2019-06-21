السعودية تعلن دعمها واشنطن بشأن فرض عقوبات صارمة على طهران

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، إن بلاده تدعم واشنطن بشأن فرض عقوبات صارمة على طهران.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في تغريدات له على تويتر، أنه بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي، متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، لكنه تراجع عن التنفيذ في اللحظات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الضربة كانت ستشمل رادارات وبطاريات صواريخ إيرانية، مشيرا إلى أن الضربة أوقفت بعد وصول السفن لأماكنها وانطلاق الطائرات.

وأكدت الصحيفة أنه من غير الواضح إذا كان قرار شن هجمات على إيران ما زال قائما.

وترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اجتماعا عاجلا للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، لبحث سبل الرد المناسب على الإرهاب الإيراني بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

Advertisements

وقال ترامب، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران: "ستعرفون قريبا".

وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة، والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المهم إرسال رسالة دعم قوية لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط والخليج.

وأوضح مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية -حسب وكالة رويترز- أن واشنطن ملتزمة بالوقوف مع الرياض، لدورها المحوري في مواجهة الإرهاب الإيراني.

وفي وقت سابق الخميس، أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".

كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.