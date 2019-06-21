أمر بتوجيه «ضربة عسكرية» لإيران .. تحركت السفن الحربية والطائرات لتنفيذ المهمة ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة .. ترامب وشبح الحرب

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

قالت جريدة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأمريكي ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، ولكنه يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.

وذكر المسؤولون أن ترامب وافق في البداية على هجمات على عدد من الأهداف الإيرانية، مثل بطاريات الرادار والصواريخ.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن العملية كانت جارية في مراحلها المبكرة والطائرات كانت في الجو والسفن في موقعها عندما جاء الأمر بإلغاء الضربة.

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العملية كانت مقررة قبل فجر الجمعة بتوقيت إيران لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الجيش الإيراني أو المدنيين.

أسباب توجيه الضربة العسكرية لإيران

وأضافت نيويورك تايمز كان الهدف من خطة الانتقام هو الرد على إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار بقيمة 130 مليون دولار، ضربتها إيران بصاروخ "أرض-جو" صباح الخميس فوق الخليج في المياه الإقليمية الإيرانية حسب طهران، بينما تصر واشنطن على أن الحادث وقع فوق المياه الدولية.