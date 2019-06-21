الاخبار: الناجحون بمباراة كتّاب العدل "محتجزون" لدى الحريري

ذكرت "الاخبار" انه منذ شهرين ونصف شهر، ينتظر الناجحون في مباراة الكتّاب بالعدل لملء 56 مركزاً شاغراً خروج مرسوم التحاقهم بوظائفهم من مكتب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​. كان من المفترض ألّا يطول مكوثه على مكتب رئيس الحكومة قبل أن يوقّعه ليكمل "مشواره" إلى ​قصر بعبدا​ حيث آخر التواقيع. غير أنه يبدو أنّ في المرسوم ما "يزعج" رئيس الحكومة. وفيما يحاول الناجحون تقصّي أسباب هذا "الانزعاج"، لم يأتهم إلى الآن جواب رسمي واضح يسكّن قلقهم.

اضافت يعدّ هؤلاء ما يفصلهم عن التحاقهم بـ"وظائفهم" يوماً بيوم. اليوم، يكمل انتظارهم الشهر الخامس. إذ صدرت نتيجة المباريات في 21 كانون الثاني الماضي. قبل ذلك، كانوا قد انتظروا أيضاً 6 أشهرٍ لصدور نتيجة الامتحانات التي أُجريت مطلع آب من العام الماضي. يومها، قيل لهم إن صدور النتائج استغرق كل هذا الوقت كي يتسنى للجنة قضاة مؤلفة من 21 قاضياً تصحيح المسابقات والتدقيق في النتائج، حفاظاً على "مبدأي النزاهة والشفافية"، بحسب وزير العدل السابق ​سليم جريصاتي​. وقد سمّيت دورتهم "دورة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​"، لأنه أُريد لها أن "تعتمد الكفاءة بعيداً عن الطائفية والمحسوبيات".

واوضحت انه رغم اطمئنانهم إلى أن نجاحهم لا يسقط بمرور الزمن، يتخوف هؤلاء من أن تكون تلك الأسباب ذريعة للاعتداء على حقّهم. ملفات حراس الأحراج وخفراء ​الجمارك​ والمراقبين الجويين وغيرهم ممن عُلّق التحاقهم بوظائفهم بسبب غياب "​التوازن الطائفي​" ماثلة أمامهم بقوة، خصوصاً بعدما "نُمي" إلى البعض في لجنة المتابعة "إنّو في حدا ما بدّو المرسوم لأن جماعته مش طالعين". هذا "الحدا" هو "الحريري غير المرتاح للنتيجة التي تفتقر إلى التوازن الطائفي"، علماً أن ثمة - في المبدأ - توازناً طائفياً في النتائج. إذ إن المرشحين الـ 56 لملء الشواغر ينقسمون إلى 30 مسيحياً و26 مسلماً. بفجاجة أكثر، ينقسم المسلمون إلى 13 شيعياً و7 سنة و6 دروز. ما "يزعج" الحريري، بحسب مصادر مطلعة، عدم وجود أي بيروتي بين الناجحين السُّنة (بين من لم يوفقوا في الامتحان نجل مفتي الجمهورية ​عبد اللطيف دريان​)، وبالتالي ذهبت مراكز ​كتاب العدل​ الشاغرة في العاصمة إلى الناجحين المسيحيين حصراً. وهذا، بحسب المصادر، "أثار حساسية الحريري... وكما في تجارب سابقة، يبدو أنه يتريث إلى حين تظبيط الأمور".

الناجحون الـ 56 لملء الشواغر هم من بين 85 نجحوا من أصل 1597 تقدموا إلى المباراة (بقية الناجحين الـ 29 يسمون فائضاً، ويبقى حقهم بالوظيفة محفوظاً لمدة عامين). منذ صدور النتائج، شغرت 6 مراكز جديدة بالوفاة والتقاعد، ما يعني أن هناك 6 من "الفائض" سيضافون تلقائياً إلى الدفعة الأساسية. يلفت خير الدين إلى أنه "خلال السنتين المقبلتين، سيشغر 16 مركزاً بالتقاعد على الأقل، غالبيتهم من المسلمين السُّنة تحديداً، وهول بيعملوا توازن"، معادلة 6 و6 مكررّ إذاً هي نفسها التي تعطّل التحاقهم بوظائفهم، هي ما يعوّل عليه خير الدين ورفاقه، علّها تكون مخرجاً لالتحاقهم بالوظيفة. كل هذا في مباراة يُفترض أنها، بحسب الدستور والقانون، خارج القيد القيد الطائفي.