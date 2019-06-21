بلدية حارة حريك: المؤسسة الغذائية التي اقفلتها وزارة الصناعة لا تقع ضمن نطاقنا الجغرافي

اكدت بلدية ​حارة حريك​ في بيان حول اعلان ​وزارة الصناعة​ اقفال احد معامل ​البطاطا​ في منطقة حارة حريك، ان جميع المؤسسات الغذائية التي تعمل ضمن النطاق الجغرافي لبلدة حارة حريك تلتزم بالمعايير الصحية المطلوبة للانتاج الغذائي، حيث يقوم ​المراقبون الصحيون​ في ​بلدية حارة حريك​ بزيارة ومتابعة هذه المؤسسات بشكل دوري بهدف الحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين.

اضاف البيان ان بلدية حارة حريك تؤكد ان المؤسسة الغذائية التي جرى اقفالها لا تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدة حارة حريك، وبالتالي اقتضى التوضيح.