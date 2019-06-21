هارون: لوضع سياسة صحية توازي بين الطلب على الإستشفاء وإمكانيات الدولة

لفت نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، الى "أننا نبهنا من أن هناك عجزا في موازنات الإستشفاء، صحيح أنه لم يتم تغييرها ولكنها ليست كافية كما هي"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نراكم ​العجز​ السنوي لأننا وصلنا الى حائط مسدود وهذا العجز فاق 2000 مليار ليرة".

وفي حديث الى برناج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "​صوت لبنان​"، أكد هارون أن "مسألة المستحقات السابقة يجب حلها"، داعيا الى "وضع ​سياسة​ صحية توازي بين الطلب على الإستشفاء وإمكانيات ​الدولة​، و​الحكومة​ يجب أن تفكر في كيفية إغلاق العجز".

وذكر أن "وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ طلب من الحكومة مئة مليار ​دولار​ لزيادة التغطية، لكن ​مجلس الوزراء​ لم يوافق"، مشيرا الى "أننا نعلي الصرخة وندعو الى الإنتباه لأن الوضع لا يتحمل".

ولفت الى أن "هناك مستشفيات أوقفت تقديم أدوية ​السرطان​ لأن لا قدرة لها على دفع الفوايتر المتراكة للموردين، وهناك مستشفيات أخرى سرحت بعض الموظفين وآخرى تدفع نصف راتب"، مشددا على أن "لائحة المسلتزمات الطبية بحاجة الى تجديد، ونحن إتفقنا مع ​الضمان​ على إعادة النظر بها وزيادة النواقص وتصحيح الأسعار سواء صعودا أو نزولا"، مؤكدا أنه "لا يمكن لنا أن نقوم ب​إضراب​ ونتوقف عن إستقبال المرضى وبالتالي أقصى ما يمكن أن نقوم به هو الإعتصام".