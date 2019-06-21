تشكو بلدة برجا والجوار منذ مدة من انتشار الدخان والروائح الكريهة المتأتية من مكان تجميع نفايات البلدة عند الطرف الجنوبي لبرجا على أوتوستراد برجا - المعنية - الشميس.
وتتفاقم المشكلة يوميا، بسبب اضرام النيران في النفايات، حيث تتسبب بإنتشار للدخان والروائح بشكل لا يطاق، مما دفع اهالي برجا مرارا الى مناشدة المسؤولين في الدولة التحرك لرفع المخاطر والأضرار والسموم المنبعثة من النفايات المجمعة.
ودعا الأهالي الحكومة الى التحرك السريع ورفع النفايات ونقلها الى مكب الكوستا برافا، بفعل الاختناق اليومي الذي يتعرضون له، وسألوا لماذا هذه اللامبالاة الرسمية لمشكلتنا المزمنة والخطيرة؟.
كانت هذه تفاصيل خبر دخان حريق نفايات برجا يخنق اهلها ويسمم الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.