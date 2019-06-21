الحجار: الكفاءة ليست كافية لوحدها ليحصل التعيين بل يجب أن يكون هناك توافق

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، الى أنه "لا شك أن هناك مجموعة كبيرة من المراكز الشاغرة ويجب أن تنطلق الورشة ليبدأ عمل الدولة، فهناك إدارات مراكزها فارغة"، مشيرا الى أن "المعيار الذي سيعتمد ب​التعيينات​ هو الكفاءة ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مصر عليه وهناك توافق عليه مع أفرقاء الحكومة".

وأكد الحجار في حديث اذاعي أن "اللقاء بين الحريري ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ طرح فيه عدة أمور من بينها التعيينات من زاوية وجود مراكز شاغرة،"، مضيفا: "نحن في حكومة وفاق وطني أي الجميع له الحق في تقديم رأيه".

واعتبر أن "معيار الكفاءة غير كاف لوحده ليحصل تعيين بل يجب أن يكون هذا الشخص مقبولا من قبل الآخرين".