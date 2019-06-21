لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، الى أنه "لا شك أن هناك مجموعة كبيرة من المراكز الشاغرة ويجب أن تنطلق الورشة ليبدأ عمل الدولة، فهناك إدارات مراكزها فارغة"، مشيرا الى أن "المعيار الذي سيعتمد بالتعيينات هو الكفاءة ورئيس الحكومة سعد الحريري مصر عليه وهناك توافق عليه مع أفرقاء الحكومة".
وأكد الحجار في حديث اذاعي أن "اللقاء بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل طرح فيه عدة أمور من بينها التعيينات من زاوية وجود مراكز شاغرة،"، مضيفا: "نحن في حكومة وفاق وطني أي الجميع له الحق في تقديم رأيه".
واعتبر أن "معيار الكفاءة غير كاف لوحده ليحصل تعيين بل يجب أن يكون هذا الشخص مقبولا من قبل الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: الكفاءة ليست كافية لوحدها ليحصل التعيين بل يجب أن يكون هناك توافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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