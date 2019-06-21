كرم: باسيل يسعى الى الاستئثار بمواقع الدولة ونريد اعتماد آلية تعيينات

لفت النائب السابق ​فادي كرم​ في حديث اذاعي الى أن "قطع الحساب وهو مسألة أساسية لاقرار الموازنات وهذه هي الطريقة الافضل لندرك كيف نسير"، مشددا على أن "ما يحدث في المال والموازنة يسهل الوصول الى موازنة تحضيرا لموازنة 2020".

وأشار الى أن "ما يسعى اليه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ هو الاستئثار بمواقع الدولة ولكن ​القوات​ تريد اعتماد آلية للتعيينات لوصول الأفضل الى مواقع الدولة"، لافتا الى أنه "كما القوات طرحت بنود اصلاحية في الموازنة وغيرها ترى اليوم أن الافضل هو الذهاب الى آلية تعيينات"، مضيفا: "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ استمع من وزير الاعلام السابق ​ملحم رياشي​ الى هواجسنا وخشيتنا وهو يقدر ما تنقله اليه القوات من وقت وآخر".

وأضاف: "اما فيما خص ​النقاش​ بيننا وبين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ فهي ايجابية وتسعى الى الافضل".