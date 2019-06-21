الاخبار: المجلس الأعلى للجمارك يتجه لرفض النتائج بسبب التلاعب بالنتائج

أحال وزير المال ​علي حسن خليل​ نتائج مباراة تطويع 853 عنصراً في ​المديرية العامة للجمارك​، على المجلس الأعلى للجمارك، بعدما تسلمها من المدير العام ​بدري ضاهر​.

وذكرت "الاخبار" انه يتّجه المجلس الأعلى إلى رفض النتائج، لـ"عدم قانونيتها"، بحسب مصادر معنية. وبرأي رئيس المجلس أن المدير العام "تلاعب بالنتائج"، بهدف تحقيق رقم قريب من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما أدى إلى استبعاد مرشحين فائزين لمصلحة آخرين راسبين.

ومن المنتظر أن يؤدي رفض المجلس الأعلى للنتائج إلى خلاف بين ​التيار الوطني الحر​، الذي يرعى ضاهر، و​حركة أمل​ التي يُحسب عليها رئيس المجلس الأعلى أسعد الطفيلي. وعمد فريق المدير العام، إلى توزيع النتائج أمس، بهدف تثبيتها كـ"أمر واقع"، وجعل المجلس الأعلى عرضة لضغوط الذين أعلِنت أسماؤهم وعائلاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن المباراة أجريت قبل 5 سنوات.