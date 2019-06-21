أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط قتيل نتيجة اصطدام سيارة بعمود كهرباء على طريق عين الدلب- ​حارة صيدا​. كما أفادت عن وقوع حادث مروري مقابل مبنى ​الجامعة الاسلامية​ خلدة باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري في المحلة.

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