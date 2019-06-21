عبد الله: المجلس النيابي يثبت من خلال مناقشاته لمشروع الموازنة أنه سيد نفسه

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "يثبت ​المجلس النيابي​ من خلال مناقشاته لمشروع ​الموازنة​، أنه سيد نفسه، وأنه يوازن بين الحرص على المعالجة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وهو لن يتأثر بأية املاءات او ايحاءات او حسابات. لمن يهمه الأمر".

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