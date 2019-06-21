دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع أطراف التصعيد في الخليج بالتزام الهدوء وخفض التوتر، وذلك بعد أن أسقطت إيران أمس الخميس طائرة أميركية دون طيار قالت إنها اخترقت المجال الجوي الإيراني.
اضاف ماكرون للصحفيين ردا على طلب التعليق على حادثة إسقاط الطائر الأميركية المسيرة: "أحث جميع الأطراف بهذه الفترة التزام الهدوء وضبط النفس". واشار الى انه "وفق اعتقادي لن يكون هناك رابح جراء التصعيد وخاصة العسكري، سنبذل قصارى جهدنا لتهدئة الوضع".
وأكد ماكرون ان باريس ستعمل على حفاظ إيران على الصفقة النووية. وبين الرئيس الفرنسي أن "هناك معاهدة موقعة في عام 2015، غير كافية، لكنها معاهدة جيدة "، مشيرا إلى أن "فرنسا منذ البداية أكدت إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة حفاظهم على الاتفاقية".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يدعو كل أطراف الأزمة بالشرق الأوسط إلى الهدوء وخفض التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.