توسك: لا أغلبية على أي مرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية

أعلن رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ في ختام اليوم الأول من القمة القمة الأوروبية لاختيار شخصية مقبولة تتولى رئاسة المفوضية خلفا لجان كلود يونكر، أنه "لم تكن هناك أغلبية على أي مرشّح"، مشيرا الى "أننا سنلتقي مجددا في 30 حزيران وسأواصل المشاورات".

ولفت توسك في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه"أمس كنت متفائل بحذر واليوم أنا متفائل بمزيد من الحذر".

ويرفض الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ المرشح الذي تدافع عنه المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، الألماني ​مانفريد فيبر​ (46 عاما) وهو مرشح الحزب الشعبي ألأوروبي اليميني.

والمرشحان الآخران هما الهولندي فرانس تيمرمانس عن الاشتراكيين والدنماركية مارغريتي فيستاجير عن الليبراليين الوسطيين في كتلة "تجدد ​أوروبا​".

ويتعيّن على المرشّح الذي سيخلف في الأول من تشرين الثاني يونكر أن يحصل على دعم 21 على الأقلّ من القادة الأوروبيين الـ28 وعلى غالبية 376 صوتاً على الأقلّ في البرلمان المؤلف من 751 نائباً.