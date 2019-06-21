أشار مسؤول في "البنتاغون" لمجلة "نيوزويك" الى أن "قطعات عسكرية اميركية وضعت قيد التأهب بالمنطقة لمدة 72 ساعة". يذكر أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني، اسقط فجر يوم أمس طائرة تجسس اميركية مسيرة من طراز "غلوبال هاوك" بعد اختراقها الاجواء الايرانية في منطقة كوه مبارك في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبنتاغون لـ"نيوزويك": قطعات أميركية تأهبت بالمنطقة لمدّة 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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