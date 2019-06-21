خارجية ايران اكدت انها تمتلك أدلة لا يمكن إنكارها بخرق أميركا لمجالها الجوي

أكدت وزارة الخارجية ال​إيران​ية في بيان أن إيران تمتلك "أدلة لا يمكن إنكارها" على أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الخميس "كانت في المجال الجوي الإيراني"، خلافا لما تؤكده ​واشنطن​.

وذكر بيان الخارجية الايرانية ان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ أبلغ ليل الخميس الجمعة في اتصال هاتفي سفير ​سويسرا​ (تتولى رعاية المصالح الأميركية) في ​طهران​ "احتجاج إيران الشديد" على ​الحكومة الأميركية​، وأكد له أن "هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني".