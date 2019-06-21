أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن إيران تمتلك "أدلة لا يمكن إنكارها" على أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الخميس "كانت في المجال الجوي الإيراني"، خلافا لما تؤكده واشنطن.
وذكر بيان الخارجية الايرانية ان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أبلغ ليل الخميس الجمعة في اتصال هاتفي سفير سويسرا (تتولى رعاية المصالح الأميركية) في طهران "احتجاج إيران الشديد" على الحكومة الأميركية، وأكد له أن "هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايران اكدت انها تمتلك أدلة لا يمكن إنكارها بخرق أميركا لمجالها الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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