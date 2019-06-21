نائب وزير الدفاع السعودي: السعودية تدعم عقوبات أميركا على ايران

أشار نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "اجتمع مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران بريان هوك وأكد دعم السعودية لفرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انشطتها الارهابية".

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