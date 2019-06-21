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الرئيس الموريتاني: قطر دعمت الإرهاب وخربت دولا عربية

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لفت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي سبق أن قطع علاقته مع قطر في بداية الحصار قبل أن تعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه الى أن"ما فعلته قطر ب​الدول العربية​ هو تمام ما فعلته ​ألمانيا​ ​النازية​ ب​العالم​".

واشار في مؤتمر صحافي الى أن "قطر خربت تونس و​ليبيا​ ودعمت ​الإرهاب​ الذي عانت منه ​أوروبا​ ولو كانت ​موريتانيا​ لديها ما يكفي من الإمكانيات لقطعنا علاقتنا بقطر التي تساهم في كثير من الصناديق التي تمول مشاريع مهمة في موريتانيا"، مؤكدا أنه "لم يتأثر بأية دولة أو جهة في قراراته تجاه قطر، وأضاف "لو كانت قراراتنا تجاه الدول تتأثر بمصالح دول أخرى لقمنا بقطع العلاقة مع ​إيران​ لكننا نزن الأمور حسب ما نرى وليس ما يرى الآخرون".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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