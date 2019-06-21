الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بالعقوبات إن لم توقف التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

هدد ​الاتحاد الأوروبي​ ​تركيا​ بفرض ​عقوبات​ عليها إذا لم توقف عملياتها "غير الشرعية" للتنقيب عن ​الغاز​ قبالة سواحل قبرص.

وجدد قادة الاتحاد في البيان الختامي الصادر عن قمتهم في ​بروكسل​ التأكيد على إدانتهم "أنشطة الحفر غير الشرعية" التي تقوم بها تركيا، كما أعربوا عن أسفهم لأن تركيا "لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد قد طلبت هذا الأسبوع من ​المفوضية الأوروبية​ ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن "تقدما من دون تأخير خياراتهما لتدابير مناسبة" ضد تركيا.

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وكانت ​السفينة​ "يافوز" التي طليت بالعلم التركي قد أبحرت الخميس بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم في ميناء ديلوفاسي التركي شارك فيه وزير ​الطاقة​ فاتح دونماز الذي قال: "نواصل أعمال التنقيب من دون توقف. إنّه حقنا الشرعي".

و"يافوز" التي ستبدأ أعمال التنقيب مطلع تموز المقبل ستنضم إلى سفينة التنقيب "فاتح" التي أرسلت قبل أشهر إلى قبالة سواحل قبرص.