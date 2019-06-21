ترامب يقول إيران ارتكبت خطأ جسيما

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واشنطن (رويترز) - ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة يوم الخميس في المجال الجوي الدولي حسبما أعلنت واشنطن.
وقال ترامب في تغريدة "إيران ارتكبت خطأ جسيما!".
إيران تدين "انتهاك" أمريكا لمجالها الجوي وتحذر من عواقب
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إيران تدين "انتهاك" أمريكا لمجالها الجوي وتحذر من عواقب
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(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.