دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول إيران ارتكبت خطأ جسيما واشنطن (رويترز) - ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة يوم الخميس في المجال الجوي الدولي حسبما أعلنت واشنطن. وقال ترامب في تغريدة "إيران ارتكبت خطأ جسيما!". إيران تدين "انتهاك" أمريكا لمجالها الجوي وتحذر من عواقب انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي روحاني: تقليص الالتزامات النووية هو "الحد الأدنى" من الإجراءات خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون الرسمي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تقليص بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي يمثل "الحد الأدنى" من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها طهران بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. Reuters

محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة على مسؤولية ولي العهد السعودي عن مقتل خاشقجي قالت محققة بالأمم المتحدة إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. Reuters

أمير الكويت يزور بغداد وسط التوتر المتصاعد بالخليج وصل أمير الكويت إلى العراق في زيارة رسمية يتوقع أن يبحث خلالها التوترات المتصاعدة في المنطقة بعد هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز. Reuters 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO إيران تدين "انتهاك" أمريكا لمجالها الجوي وتحذر من عواقب Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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