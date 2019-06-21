عاجل| السفارة البريطانية: نتواصل مع مصر بشأن رأس توت عنه آمون

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أصدرت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم، بيانا أكدت فيه أهمية التراث المصري وحمايته. وقالت المتحدثة باسم السفارة، ردا على تساؤلات حول المزاد الذي تنظمه صالة عرض "كريستيز" لبيع رأس تمثال توت عنه آمون، إن "المملكة المتحدة تدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته"، مضيفة: "وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة (DCMS) على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن وكريستيز بشأن المزاد المقبل لرأس توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنه "لدى المملكة المتحدة تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، وكريستيز على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن البيع".

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